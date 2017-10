Støre: – Skulle ha avklart privatøkonomien før valget

innenriks

– Jeg ser at jeg kunne ha ordnet opp i dette tidligere, sa partileder Støre på en pressekonferanse etter sentralstyrets møte mandag.

Rundt én av fem medlemmer svarte på spørreundersøkelsen, totalt 9.530 medlemmer, og 30,8 prosent mente at skattesaken kom skjevt ut og var en av hovedårsakene til det dårlige valgresultatet.

Nesten 10 prosent av de spurte mener at det ikke var noe sjakktrekk å åpne for et regjeringssamarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Venstre og KrF står for langt fra Arbeiderpartiet til at det er mulig å inngå et forpliktende samarbeid, konkluderte partisekretær Kjersti Stenseng med.

Viktigste årsak totalt var et utydelig budskap, noe over 40 prosent av dem som svarte hadde som grunn.

-Vår politikk hadde ikke et klart nok skille til den sittende regjeringens politikk, kontrasten var uklar, sa Støre.

