Borgerlig arveoppgjør på Stortinget

Selv om KrF i forrige uke sa de ikke lenger vil ha noe formelt samarbeid med regjeringen, fortsetter statsministeren å snakke om fire partier med ulike prioriteringer og forventninger.

– Vi skal forhandle mange saker med KrF framover. Selv om det ikke er noen samarbeidsavtale, blir det veldig mye samarbeid, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB etter møtet.

I forrige stortingsperiode ble det tatt beslutninger i store og dyre saker som samferdsel og forsvar, som sammen med en rekke andre vedtak inngår i samarbeidet de fire imellom.

Det var oppfølgingen av dette, som Solberg omtaler som «felles arv», hun ville diskutere med de andre partiene tirsdag.

Prioriterer tidligere vedtak

– Vi har gått gjennom realismen i kostnadsbindingene fremover. Det er et viktig grunnlag for å diskutere forventningene til neste periode. Så er vi blitt enige om å jobbe litt i de ulike fraksjonene for å sortere viktigheten av tidligere vedtak.

Hun avviser at regjeringen er bundet av alle disse vedtakene.

– Det er avhengig av et flertall som gjentar at man skal gjøre det, sier hun.

KrF-leder Knut Arild Hareide har sagt han fortsatt vil samarbeide med regjeringspartiene, som er avhengig av både hans parti og Venstre for å få flertall for sine budsjetter de neste fire årene. Venstre skal forhandle videre med regjeringen om samarbeid etter at budsjettet er lagt fram 12. oktober. Partiet har ikke utelukket å gå inn i regjeringen.

Realisme

På spørsmål om Solberg er redd for at de andre partienes forventninger er for høye, svarer Solberg:

– Det er viktig at man har et realistisk forhold til det, særlig etter at man har hatt en valgkamp hvor alle har hatt mange løfter. Alle kan ikke få innfridd alt fra dag én eller budsjett én, det må være løfter for fire år, sier hun.

Hun påpeker at langtidsplanen for Forsvaret og Nasjonal transportplan betyr store forpliktelser. Også flere eldre, pensjon, sykehus og kommuneøkonomi vil være kostnadsbringende.

Mandag var for øvrig stortingsgruppene fra alle de fire partiene invitert hjem til Solberg på middag. – Vi hadde det veldig hyggelig, sier hun.

