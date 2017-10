Huitfeldt fortsetter som Arbeiderpartiets utenrikssjef

innenriks

Huitfeldt ønsket å fortsette i komiteen hun har vært leder for de siste fire årene, men det har vært spekulert på om hun ville bli erstattet av Eide.

Nå er det imidlertid klart at Espen Barth Eide isteden skal til energi- og miljøkomiteen og blir Aps leder av fraksjonen.

Etter innstilling fra valgkomiteen ble Arbeiderpartiets stortingsgruppe for den kommende fireårsperioden konstituert på tirsdagens gruppemøte.

Svært viktig

Partileder Jonas Gahr Støre sier Eide går inn som komitéleder på et område som er svært viktig for Arbeiderpartiet.

– Espen tar med seg internasjonal erfaring inn på et område som har store internasjonale oppgaver. Han får anledning til å utvikle seg som politiker på et område som er delvis nytt for ham, og det er viktig når vi skal sette sammen en gruppe, sier Støre til pressen etter tirsdagens gruppemøte.

Partilederen skryter av Huitfeldts innsats som komitéleder de siste årene.

– Det er viktige oppgaver å følge opp inn i neste periode, så det er klokt at hun har kontinuitet på det. Og det er viktig når vi får inn en så internasjonalt erfaren politiker som Espen at han også får utvikle seg på nye områder. Så det er en klok disponering, fortsetter Støre.

Fornyelse og erfaring

– Den nye stortingsgruppa til Arbeiderpartiet har både fornyelse og erfaring. Det blir et sterkt lag de neste fire årene, sier valgkomiteens leder, partisekretær Kjersti Stenseng.

Hun sier det har vært viktig for partiet med god balanse på både kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene.

– Arbeiderpartiets nye stortingsgruppe blir et sterkt lag. Representantene har en viktig jobb og skal kjempe for gjennomslag for Aps politikk, som rettferdig fordeling og et tryggere arbeidsliv. Med den nye parlamentariske situasjonen der Frp og Høyre-regjeringen ikke lengre har en samarbeidsavtale å lene seg på, byr det seg nye muligheter for å få gjennomført god Ap-politikk, sier Stenseng.

Partileder Jonas Gahr Støre er valgt til parlamentarisk leder og nestleder Hadia Tajik er valgt til parlamentarisk nestleder. Støre og Tajik utgjør sammen med Fredric Holen Bjørdal og Kari Henriksen gruppas arbeidsutvalg.

Dette er fordelingen:

Arbeid- og sosialkomiteen: Hadia Tajik (leder), Rogaland, Svein Roald Hansen (nestleder), Østfold, Lise Christoffersen, Buskerud, Arild Grande, Nord-Trøndelag.

Energi- og miljøkomiteen: Espen Barth Eide (leder), Oslo, Else May Botten (nestleder), Møre og Romsdal, Runar Sjåstad, Finnmark, Hege Haukeland Liadal, Rogaland, Åsmund Aukrust, Akershus.

Familie-, kirke- og kulturkomiteen: Anette Trettebergstuen (leder), Hedmark, Kari Henriksen (nestleder), Vest-Agder, Masud Gharahkhani, Buskerud.

Finanskomiteen: Trond Giske (leder), Sør-Trøndelag, Ingrid Heggø (nestleder), Sogn og Fjordane, Eigil Knutsen, Hordaland, Fredric Holen Bjørdal, Møre og Romsdal, Åsunn Lyngedal, Nordland.

Helse- og omsorgskomiteen: Ingvild Kjerkol (leder), Nord-Trøndelag, Tore Hagebakken (nestleder), Oppland, Elise Bjørnebekk-Waagen, Østfold, Tellef Inge Mørland, Aust-Agder, Tuva Moflag, Akershus.

Justiskomiteen: Lene Vågslid (leder), Telemark, Jan Bøhler (nestleder), Oslo, Maria-Karine Aasen Svensrud, Vestfold.

Næringskomiteen: Terje Aasland (leder), Telemark, Ruth Grung (nestleder), Hordaland, Cecilie Myrseth, Troms, Nils Kristen Sandtrøen, Hedmark.

Utdanning- og forskningskomiteen: Martin Henriksen (leder), Troms, Jette Christensen (nestleder), Hordaland, Torstein Tvedt Solberg, Rogaland, Nina Sandberg, Akershus.

Kommunalkomiteen: Rigmor Aasrud (leder), Oppland, Stein Erik Lauvås (nestleder), Østfold, Jorodd Asphjell, Sør-Trøndelag, Siri Gåsemyr Staalesen, Oslo.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Dag Terje Andersen (leder), Vestfold, Eva Kristin Hansen (nestleder), Sør-Trøndelag, Magne Rommetveit, Hordaland.

Transportkomiteen: Sverre Myrli (leder), Akershus, Ingalill Olsen (nestleder), Finnmark, Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag, Øystein Langholm Hansen, Rogaland.

Utenriks- og forsvarskomiteen: Anniken Huitfeldt (leder), Akershus, Eirik Sivertsen (nestleder), Nordland, Jonas Gahr Støre, Oslo, Martin Kolberg, Buskerud, Marianne Marthinsen, Oslo.

Presidentskapet: Eva Kristin Hansen, Sør-Trøndelag, Magne Rommetveit, Hordaland.

