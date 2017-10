Kvinnen som er siktet for to drap vil fortsatt ikke forklare seg

innenriks

Kvinnen som er siktet for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014, har så langt nektet å la seg avhøre av politiet. Hun ville heller ikke avgi forklaring under rettsmøtet i Kristiansand tingrett onsdag i forrige uke. Det ser ikke ut til at hun vil forandre mening med det første.

– Kvinnen har fortsatt ikke noe ønske om å forklare seg, og det er etter råd fra oss, sier 42-åringens forsvarer, advokat Ole Andreas Thrana, til NTB tirsdag.

Thrana har fått oppnevnt advokat Olav Sylte som sin medforsvarer i saken. De jobber med en grundig analyse av alt materialet som de har fått tilgang til.

I forrige uke ble kvinnen varetektsfengslet i fire uker. Thrana har tidligere sagt at han vil anke beslutningen om varetektsfengsling, men foreløpig har ikke forsvarerne sendt noen anke til lagmannsretten. Thrane opplyser til NTB at de ikke vil sende en eventuell anke før de har god nok kjennskap til sakens dokumenter og faktum.

– Opprinnelig tenkte vi at vi skulle sende inn en anke med en gang, men nå har vi bestemt oss for å avvente til vi er sikre på hva det skal vises til i anken. Det vil ikke gå ut noen anke før tidligst senere i denne uken, sier han.

Kvinnens ekssamboer ble funnet død på tidligere First Hotel i Kristiansand i 2014. Faren hennes ble funnet død i sitt hjem i 2002.

