Mann tiltalt for å ha kjøpt 3,3 kilo med metamfetamin

innenriks

Statsadvokaten i Hordaland har også tiltalt mannen for å ha videresolgt et halvt kilo av det samme stoffet, samt for flere tilfeller av kjøring av bil og motorsykkel i ruspåvirket tilstand og uten førerkort, skriver Bygdanytt.

Denne typen narkotikaforbrytelser har en strafferamme på fengsel inntil 15 år.

Hovedpunktet i tiltalen er innkjøpet av 3,3 kilo med metamfetamin i mars. Ifølge tiltalen kjøpte han narkotikaen og lagret mesteparten av stoffet i leiligheten og bilen sin.

I april foretok politiet en ransakelse av mannens leilighet og fant da 2,8 kilo av metamfetaminet samt flere narkotiske tabletter. Mannen er derfor også tiltalt for salg eller medvirkning til salg av rundt 500 gram av metamfetaminet.

Saken kommer opp for Bergen tingrett, men noen dato er ennå ikke berammet.

(©NTB)