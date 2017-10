Jensen varsler lavere vekst i oljepengebruken

innenriks

– Nedgangsperioden er over. Det betyr at vi tråkker litt mindre hardt på gasspedalen fremover, sier Jensen til Aftenposten.

Hun vil ikke si noe om hvem som må belage seg på lavere overføringer fra statsbudsjettet, før det legges fram neste uke.

Ministeren sier de siste fire årene har vært et unntak og at norsk økonomi er kommet seg på beina igjen.

– Ledigheten går ned og sysselsettingen øker. Vi har lyktes med politikken i krevende tider med både oljeprissjokk og flyktningkrise, sier Jensen.

I neste periode faller veksten i oljepengebruk ifølge avisen til 3 milliarder kroner årlig, samtidig som utgiftene til eldrebølge, forsvar og andre formål øker. NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener regjeringen har fire valg: øke skattene, jobbe mer, jobbe smartere eller kutte i velferdsytelsene.

Jensen sier hun er mest opptatt av hvordan regjeringen forvalter skattebetalernes penger.

– Vi skylder dem å bruke dem fornuftig. Selskapet Nye veier er et eksempel på en reform som gjør at vi får mer igjen for skattebetalernes penger. Vi bygger raskere og billigere enn før, sier Jensen.

