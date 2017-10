Leila Bayat saksøker den norske staten

innenriks

Bayat er utvist med bakgrunn i at norske myndigheter mente hun hadde en falsk dom, som tilsa at hun kom til å få 80 piskeslag av iranske myndigheter ved retur. 19. september ble dommen ifølge Bayat fullbyrdet på domskontoret i Teheran. Flere norske medier har vist bilder av ryggen hennes med tydelige merker på.

Ifølge VG gikk fristen for å omgjøre begjæringen om tvangsutsendelse ut forrige torsdag. Etter å ha sett seg lei av å vente på respons fra norske myndigheter, saksøker nå Bayat den norske stat i samarbeid med sin advokat Preben Kløvstad.

– Vi leverer stevning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidligere asyl- og utvisningsvedtak er ugyldige. Vi har i tillegg lagt ned påstand om at staten skal bli kjent ansvarlige for brudd på å ha sendt henne tilbake til tortur og for familiesplittelse med sønnen, sier Kløvfjell til avisa.

Han mener at tvangsutsendelsen bryter med flere paragrafer i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Kommunikasjonsdirektør i Utlendingsnemnda, Bjørn Lyster, skriver i en epost til VG at den norske ambassaden i Teheran bistår UNE med å finne ut av hva som har skjedd. Ambassaden intervjuet Bayat søndag, og det intervjuet har UNE fått. I tillegg venter nemnda på en rapport med vurderinger av den skriftlige dokumentasjonen Bayat har levert til ambassaden.

I et skriftlig svar i Stortinget 28. september, skrev innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at arbeidet må avsluttes før UNE kan komme med en konklusjon. I svaret bekreftet hun at risiko for pisking gir asylgrunnlag.

