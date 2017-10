Nær halve Stortinget vil stemme mot gjenvalg av Thommessen

innenriks

Høyre valgte å slå ring om Thommessen, som har måttet tåle kraftig kritikk fra Stortinget for måten han har skjøttet sitt verv på. Onsdag ble det klart at Høyres stortingsgruppe går inn for gjenvalg – noe som skjedde til akklamasjon.

Trond Helleland, nygjenvalgt parlamentarisk leder, sier det har vært en vanskelig periode, men at stortingsgruppa mener Thommessen er den rette til å lede Stortinget videre.

– Olemic har vært under veldig press. Særlig i forbindelse med byggesaken på Stortinget. Det synes jeg han sto godt i. Han svarte godt i debatten i Stortinget, sier Helleland til NTB.

– Det å stikke av når det blir vanskelig, det er ikke noen god opsjon. Olemic har stilt seg til disposisjon for en ny periode, og vi har gitt ham tillit, sier han.

Eneste kandidat

Høyre hadde aldri noen andre navn på blokka, ifølge Helleland. Det skal heller ikke ha vært noen som varslet at de kunne være interessert, om de ble forespurt.

– Det er noen navn som er brakt opp i diskusjonen. Det var kun spekulasjoner basert på personer i Høyres gruppe som har litt fartstid, sier Helleland.

Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet Storting før sommeren for sin håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget. Det er bare én av flere saker som har skadet tilliten og anseelsen til Høyre-politikeren.

Opposisjonen stemmer mot

Normalt får stortingspresidenten støtte av et samlet Storting, selv om det har forekommet at noen stemmer blankt. Men summen av de vanskelige sakene gjør at Thommesen ikke vil få støtte fra opposisjonen.

– Vi er overrasket over at Høyre velger å fremme Thommessen som kandidat. Arbeiderpartiet vil ikke støtte dette. Vi har ikke tatt stilling til om vi skal stemme blankt eller fremme en egen kandidat, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

Tidligere har også Senterpartiet og SV gjort det klart at de ikke ønsker Thommessen gjenvalgt. Dermed ligger det an til at 79 av 169 stortingsrepresentanter ikke vil gi ham sin stemme.

– Det er uklokt av Høyre å ikke fremme en samlende kandidat. SV stemte for mistillit mot den sittende presidenten før sommeren. Det var godt begrunnet, og det er selvsagt svært vanskelig for oss å støtte en president vi mener gjorde seg fortjent til mistillit i forrige periode, sier SV-leder Audun Lysbakken, som torsdag vil innstille på at SV skal stemme mot.

Vurderte ikke å trekke seg

I Høyre har den varslede motstanden fra opposisjonen ikke veid særlig tungt. Helleland svarer at han registrerer det som er sagt, men at han likevel håper på bred støtte for Thommessen. Høyres kandidat vil ha flertall, ettersom de fire partiene på borgerlig side skal være enige om å stå sammen om konstitueringen av Stortinget.

KrF skal ifølge Aftenposten ha bedt Høyre vurdere andre kandidater, men stiller seg bak kandidaturet.

– Det er opp til Høyre å finne sin kandidat, og KrF støtter deres valg, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Olemic Thommessen sier han er ydmyk og stolt over å ha blitt fremmet for gjenvalg. Til tross for kritikken, har han ikke vurdert å trekke seg.

– Vi har krevende saker foran oss. Det ligger klare bestillinger fra Stortinget til det nye presidentskapet. Jeg mener jeg har viktige erfaringer med meg for å ta slike oppgaver, sier han.

(©NTB)