Politiet ber om en ukes varetekt for drapssiktet i Stavanger

innenriks

Mannen i 30-årene har samtykket til at varetektsfengslingen, som vil bli begjært torsdag, blir behandlet av retten uten at han er til stede, såkalt kontorforretning, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

– Siktede presiserer at samtykket til kontorforretning ikke innebærer erkjennelse av straffskyld, sier politiadvokat Erik W. Rand.

Rand legger til at det ikke kommer noen ytterligere kommentarer om saken før torsdag.

Døde av skadene

Politiet fikk melding klokken 3.17 natt til tirsdag om at en kvinne, også hun i 30-årene, var hardt skadd i en leilighet på Boganes. En ambulanse kom først til stedet, og kvinnen ble deretter fraktet til Stavanger universitetssjukehus, der hun senere døde av skadene.

– Vi driver nå teknisk og taktisk etterforskning for å avklare hva som har skjedd. Vi holder alle muligheter åpne, opplyser påtaleansvarlig jurist, Erik W. Rand, i Sørvest politidistrikt.

– Ettersom kvinnen er død under mistenkelige omstendigheter, gjelder siktelsen drap eller medvirkning til dette. Det gjenstår atskillig etterforskning i saken, sier han.

Trebarnsmor

Det var ambulansepersonell som tilkalte politiet natt til tirsdag. De drev da livreddende førstehjelp på kvinnen. Kvinnens mann var i leiligheten og ble tatt med til politistasjonen for avhør og videre oppfølging, skriver Stavanger Aftenblad.

Rand ønsker ikke å gå nærmere inn på hva de mener med at kvinnen døde under mistenkelige omstendigheter, men sier det er skjellig grunn til å mistenke ektefellen.

Kvinnen etterlater seg tre barn i spedbarn-, barnehage- og skolealder. De blir nå tatt hånd om av kommunens helseteam og nær familie.

Kripos

I etterforskningen har politiet i Stavanger fått bistand fra Kripos. Politiet ønsker ikke å opplyse om de har funnet et eventuelt drapsvåpen eller hva slags bevis som er sikret. Et stort etterforskningsteam jobber med saken.

Grunnlaget for varetektsfengslingen er at politiet mener det er fare for at bevis kan gå tapt.

– Pågripelsesgrunnlaget er fare for forspillelse av bevis, og det er i så fall det vi vil anføre overfor retten når det gjelder fengsling. Vi står foran en omfattende etterforskning der mye er ubesvart, sier Rand.