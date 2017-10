Rettssaken mot terrortiltalt verdaling går som planlagt

innenriks

Rettssaken skulle starte i Oslo tingrett mandag klokken 9, men ble utsatt fram til tingretten behandlet saken onsdag. Nå er det klart at saken går som planlagt, til tross for uenighet og forvirring om tyrkiske rettsdokumenter, skriver Trønder-Avisa.

Rettssaken ble utsatt etter at påtalemyndigheten fikk nye dokumenter fra Tyrkia fredag kveld. Dokumentene viser ifølge statsadvokaten at 34-åringen i en tyrkisk domstol er dømt for deltakelse i IS. Forsvarer Siri Langseth mener på sin side at mannen ble frifunnet, og at han derfor ikke kan siktes på nytt for deltakelse i en terrororganisasjon.

Den tiltalte 34-åringen er etnisk norsk og har erkjent å ha oppholdt seg i Syria fra desember 2014 til slutten av april 2016. Da ble han pågrepet av tyrkiske myndigheter ved en grensepassering. Han ble sittende fengslet i byen Gaziantep fram til han ble deportert av tyrkiske myndigheter i august i fjor.

Trønderen er blant annet tiltalt for å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å «begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten».

Han er også tiltalt for å ha deltatt i trening og opplæring i landet, og at han sammen med andre bevæpnede personer deltok i militære operasjoner. Mannen nekter straffskyld.

(©NTB)