Tajik mener Ap må tørre å ta vanskelige debatter

– Vi kan ikke la det være opp til ytterste venstre å være de eneste som er kritiske til konsekvensene av fri flyt av arbeidskraft. Sånn har det nesten blitt, sier Tajik til Klassekampen.

Tajik sier videre at hun mener at venstresiden har vært for veike i innvandrings- og integreringsdebatten.

– Dette er en av de viktigste sakene i Europa. Mange er opptatte av det i Norge, og de vil høre politikerne sine snakke om det. Nå opplever folk at det nesten bare er Frp som snakker om disse tingene. Vi må inn i de debattene, være synlig til stede, og vi må tåle å stå i dem, sier Tajik.

Hun understreker at hennes viktigste budskap er at Ap må sette dagsordenen selv.

– Jeg hører ofte at mange sier at innvandring og sånn er Frps dagsorden. Men skal du være et statsbærende parti, skal du inn i alle tema i vår tid, sier Ap-nestlederen.

Hun peker på at sosialdemokratene i Europa på nittitallet hadde en mye sterkere posisjon enn det som nå er tilfellet, også på EU-arenaer, men at den ikke ble brukt.

– Arbeiderpartiet, sosialdemokrater og hele venstresiden i sin bredde må i mye større grad ta opp og få til løsninger som sikrer at folk faktisk har de rettighetene de trenger. Vi trenger et sterkere organisert arbeidsliv, sier Tajik, og understreker at dette ikke er EØS-kritikk.

– La meg si det sånn: jeg er for EØS. Entusiastisk for, sier hun til avisen.

