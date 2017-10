Drapssiktet mann i Stavanger varetektsfengslet i en uke

innenriks

Mannen i 30-årene hadde på forhånd samtykket til at varetektsfengslingen ble behandlet av retten uten at han var til stede, såkalt kontorforretning.

Politiadvokat Erik W. Rand opplyste onsdag at den siktede presiserte at samtykket ikke innebar erkjennelse av straffskyld.

Mannen ble natt til tirsdag siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone i en leilighet på Gausel i Stavanger. Avdøde er nå obdusert, og Rand sier den foreløpige obduksjonsrapporten kan foreligge mot slutten av neste uke.

Politiet har avhørt flere personer og gjennomgår elektroniske spor. Kripos fortsetter med kriminalteknisk bistand i etterforskningen.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase av en omfattende etterforskning, og politiet holder fortsatt alle muligheter åpne, sier Rand.

Politiet fikk melding klokka 3.17 natt til tirsdag om at en kvinne, også hun i 30-årene, var hardt skadd i en leilighet. En ambulanse kom først til stedet, og kvinnen ble deretter brakt til Stavanger universitetssjukehus, der hun senere døde av skadene.

Ettersom kvinnen døde under mistenkelige omstendigheter, gjelder siktelsen drap eller medvirkning til dette. Rand har ikke ønsket ikke å gå nærmere inn på hva de mener med at kvinnen døde under mistenkelige omstendigheter, men har uttalt at det er skjellig grunn til å mistenke ektefellen.

