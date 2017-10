Partitoppene legger stortingskabalen

innenriks

I statsrådssalen klokken 15 skal de parlamentariske lederne etter planen samles for å avgjøre hvilke partier som får de viktige leder- og nestledervervene i de tolv ulike stortingskomiteene. Fordelingen følger av valgresultatet, som innebærer at Ap og Høyre hver får tre komitéledere og Frp to, mens Sp, SV, Venstre og KrF får én hver.

Som største opposisjonsparti er det ventet at Ap får ledervervet i kontroll- og konstitusjonskomiteen samt i utenriks- og forsvarskomiteen. Partiet har utpekt henholdsvis Dag Terje Andersen og Anniken Huitfeldt til disse to framskutte vervene.

Kabal

Venstre ønsker etter det NTB forstår at nestleder Ola Elvestuen beholder ledervervet i energi- og miljøkomiteen. Hvor vidt KrF får fortsette å lede den viktige finanskomiteen er langt mer usikkert. Senterpartiets Geir Pollestad har ledervervet i næringskomiteen i dag, og partiet ligger godt an til å beholde dette.

Høyre hadde lederen i arbeids- og sosialkomiteen i forrige periode, og partiet skal ønske å beholde denne posten. I likhet med Frp og KrF vil ikke Høyre formelt plassere sine stortingsrepresentanter i de ulike komiteene før etter møtet mellom de parlamentariske lederne. SV er i gruppemøte fram til klokken 14 torsdag, og det er ventet at partiet da vil kunngjøre hvor de ulike SV-representantene skal sitte.

Enmannsgruppene Rødt og MDG tar sete i finanskomiteen. I tillegg har de rett til å sitte i en komité til, og MDGs Une Aina Bastholm har allerede varslet at hun vil møte i energi- og miljøkomiteen. Rødts Bjørnar Moxnes velger på sin side å bare sitte i finanskomiteen.

– Vi prioriterer finanskomiteen og ønsker å gjøre en solid og skikkelig jobb der. Samtidig vil vi følge sakene i de andre komiteene tett, særlig det som skjer i arbeids og sosialkomiteen, sier Moxnes til NTB.

Presidentskapet

Under møtet mellom de parlamentariske lederne torsdag ettermiddag vil sammensetningen av Stortingets presidentskap også være tema.

Onsdag ble det klart at Høyre fremmer dagens stortingspresident Olemic Thommessen som kandidat for en ny periode, noe flere partier har advart mot. Verken Rødt, SV, Sp eller Ap vil gi Thommessen sin stemme når Stortinget konstitueres på lørdag.

Arbeiderpartiets gruppestyre vil først fredag ta stilling til om partiet vil fremme en egen kandidat som stortingspresident. Hvis ikke så skjer, har parlamentarisk nestleder Hadia Tajik åpnet for at partiet vil stemme blankt.

KrF skal ifølge Aftenposten ha bedt Høyre vurdere andre kandidater, men stiller seg bak kandidaturet.

– Det er opp til Høyre å finne sin kandidat, og KrF støtter deres valg, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

For å bli valgt trenger Thommessen også stemmene til Venstre. Torsdag kunne TV 2 fortelle at Høyre vurderer å tilby Venstre den ene av sine to plasser i presidentskapet for å styrke båndene mellom partiene på borgerlig side. Den eneste aktuelle kandidaten skal være Abid Raja. I så fall vil Høyre-veteranen Ingjerd Schou tre ut av presidentskapet.

Partiene har allerede nominert fem navn til de seks plassene i presidentskapet: Olemic Thommessen (H), Magne Rommetveit og Eva-Kristin Hansen (Ap), Morten Wold (Frp) og Nils T. Bjørke (Sp).

