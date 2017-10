Den norske stat vil ikke bidra til en eventuell SAS-emisjon

innenriks

SAS har kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling for å be aksjonærene åpne opp for muligheten til å få en rettet emisjon. En eventuell emisjon vil hente inn 1,7 milliarder i frisk kapital for SAS. Forslaget er en av flere finansieringsformer SAS ser på.

Staten er positiv til å gi en fullmakt, men ønsker ikke å delta i en eventuell emisjon selv.

– Vi er positive til at selskapet ønsker å ha fleksibilitet til å kunne hente inn ny egenkapital for å styrke sin finansielle posisjon, men vi har vært klare på at selskapet vil være tjent med andre eiere enn den norske stat og ønsker derfor ikke å delta i en eventuell emisjon, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Ved å ikke delta i en eventuell emisjon, vil statens eierandel i SAS reduseres fra dagens 11,5 prosent.

Under generalforsamlingen 3. november kommer flyselskapet til å be om aksjonærenes samtykke til å utstede opptil 66 millioner nye aksjer, skriver E24.

Det vil utgjøre rundt 1,7 milliarder kroner, basert på torsdagens sluttkurs på Oslo Børs.

Den svenske næringsministeren Mikael Damberg (S) utelukker at den svenske stat kan tegne nye aksjer i en eventuell emisjon.

– Vi har vært tydelige på at vi ikke er en langsiktig eier, men derimot en ansvarsfull eier. Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre det enkelt for SAS å hente frisk kapital. Vi skal eksempelvis ikke selge aksjer på markedet i perioden etter selskapets eventuelle emisjon, sier Damberg til TT.

Grunnen til at SAS er interessert i emisjonen er at selskapet ønsker å investere i nye fly til kort- og mellomdistanserutene.

