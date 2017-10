Iranske menneskerettsforkjempere advarer mot å gi fredsprisen til favoritt

innenriks

Fredag kunngjøres mottakeren av årets fredspris, og tradisjonen tro går spekulasjonene for fullt i norske medier.

– Irans utenriksminister, Mohammad Javad Zarif, og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Federica Mogherini, er gode kandidater til årets Nobel fredspris. Grunnen til at jeg peker på dem, er at de var sentrale i forhandlingene som førte til Irans atomavtale. Det er et poeng for oss at selv om Trump skulle velge å trekke seg, er det fremdeles andre parter som står bak, sier direktør Henrik Urdal i fredsforskningsinstituttet PRIO til Dagbladet.

Javed Zarif og Federica Mogherini er også vinnerkandidatene som bettingselskapene har mest tro på, noe Aftenposten gjør et poeng ut av.

– Feil å gi pris til Iran

– Å gi fredsprisen til Zarif betyr at vi aksepterer at Iran har rett til å gjennomføre urettferdige straffer. Det er veldig rart om vi ikke kan finne dyktigere personer til prisen, sier menneskerettsadvokaten Mohammad Mostafaei til VG.

Mostafaei, som er bosatt i Norge, mener det vil være "100 prosent feil» å gi prisen til Zarif og får støtte av blant andre lederen av organisasjonen Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam.

– Atomavtalen stanser aktiviteten i atomprogrammet, men samtidig bidrar Iran til ustabilitet i både Jemen og Syria. Det i seg selv vil diskvalifisere, og i tillegg kommer menneskerettighetssituasjonen, sier Amiry-Moghaddam, som er professor i medisin ved Universitetet i Oslo, til avisen.

Atomorganisasjoner

NRK trekker fram også atomvåpen som et hett stikkord for årets pris. Innenfor dette sakskomplekset finner man Iran-avtalen, men også pådrivere for FNs forbud mot atomvåpen, understreker kanalen.

Den kanskje viktigste pådriveren for et slikt forbud er Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen. En annen atomorganisasjon som nevnes er Nuclear Threat Initiative, som blant annet var involvert i forhandlingene om Irans atomavtale.

– Andre stikkord i år er flyktninger, mattrygghet, ytringsfrihet og seksualisert vold, skriver statskanalen.

FN høyt på listene

Flere medier og eksperter har også FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) høyt oppe på sine lister. Organisasjonen har fått fredsprisen to ganger tidligere.

– Den alvorlige situasjonen for verdens flyktninger gjør UNHCR til en meget aktuell kandidat, har nobelhistoriker Asle Sveen sagt til NTB. Han peker på at 65 millioner mennesker nå er på flukt, det høyeste antallet noensinne.

Sveen har satt UNHCR på andreplass på sin spekulasjonsliste, men også han har aktørene bak Iran-avtalen på topp.

Statsledere og paven

VG noterer seg at den amerikanske borgerrettsunionen ACLU, som har gått ut mot flere av Trumps kontroversielle forslag, også er en av de fire toppkandidatene blant spillselskapene.

Ifølge avisen stikker også tre gjengangere seg ut i toppen hos spillselskapene: De hvite hjelmene, pave Frans og Tysklands statsminister Angela Merkel.

På listen over de 318 nominerte er også president Donald Trump, men han havner i gruppen statsledere med svært høy odds – sammen med blant annet Vladimir Putin og Rodrigo Duterte.

