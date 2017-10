innenriks

– Fredsprisen til ICAN er på mange måter en klassisk fredspristildeling, sier Sverdrup til NTB.

På forhånd gjettet han på at årets pris kunne være knyttet til arbeidet mot atomvåpen.

– Mange vil glede seg over denne prisen. Samtidig vil jo atommaktene og flere med dem si at atomvåpen er nødvendig for ivareta fred og sikkerhet i verden, framholder han.

