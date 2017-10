Nettbanktrøbbelet: Bedring for enkelte kunder

innenriks

Kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry sier i 19.30-tiden fredag at de ser tendenser til bedring for enkelte kunder.

– Vi gjorde en del tiltak som hadde en positiv utvikling. Bildet nå er at vi fortsatt ikke er helt oppe, og det gjenstår fortsatt å få verifisert en del tjenester, sier Remman til NTB. Han vil ikke friskmelde systemet helt ennå, og sier at de avventer for å være sikre på at alt er oppe.

Evry har et håp om at tjenestene skal være oppe igjen i løpet av kvelden.

– Men jeg tar forbehold om at vi jobber med teknologi som skal verifiseres med alle berørte parter. Vi jobber for fullt med alle ressurser for å få det til nå, fortsetter Remman.

Feil i komponent

Evry sier de beklager sterkt de ulempene feilen har skapt for kundene. Remman sier at når alle tjenestene er oppe igjen, vil det være naturlig å starte et kartleggingsarbeid og gå gjennom hva som skjedde.

Det var en feil i en sentral stormaskinkomponent som forårsaket at svært mange kunder ikke fikk tilgang til nettbank, mobilbank og minibanker fredag. Fredag kveld sier Remman at det dessverre har tatt tid å finne den riktige løsningen på den aktuelle komponenten.

Skandiabanken, Handelsbanken, Sparebank 1-gruppen og Sparebanken Vest er blant bankene som er rammet.

– Dessverre tilbake

Like etter klokka 16 opplyste Sparebank 1 på Facebook at de problemene som så ut til å bedres tidligere på ettermiddagen, dessverre var tilbake. Banken skriver at feilrettingen deres leverandør iverksatte, ikke virket slik alle hadde håpet, og de beklager overfor kundene.

Senere har banken oppdatert med at den har fått beskjed om at det er en bedring i situasjonen.

– Nett- og mobilbank fungerer igjen – men det er fremdeles noe ustabilitet, skriver banken.

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge sa til NRK i 19-tiden at de aller fleste systemene var i orden igjen. Det meldes om noe ustabilitet for uttak av penger i minibank.

Skandiabanken skrev på Facebook litt før klokka 19 at nettbanken var oppe igjen, og at banktjenestene fungerte som normalt. Få minutter senere skrev de i en ny oppdatering at de dessverre hadde friskmeldt for tidlig, og at enkelte kunder fortsatt har problemer med å bruke kortet sitt.

