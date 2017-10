Nobelkomiteen dypt uenig med Brende

innenriks

– Alle politiske prosesser må begynne et sted, sier komitéleder Berit Reiss-Andersen til NTB.

Utenriksministerens uttalte seg i april i år om arbeidet med å få FN til å vedta en traktat om forbud mot atomvåpen, der ICAN har ledet an.

At Norge nektet å delta i forhandlingene om et slikt atomvåpenforbud i FN, er et «klart veivalg mot populisme og enkle løsninger» på komplekse problemer, sa han da.

Brende mente at prosessen ikke hadde noen mening så lenge atommaktene ikke deltok og påpekte at et forbud ikke ville hindre Nord-Korea i å utvikle atomvåpen.

– All erfaring tilsier at et forbud er en del av løsningen, sier Reiss-Andersen etter at hun fredag formiddag kunngjorde at årets fredspris går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). Hun viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.

– Atomvåpen og atomnedrustning er en betydelig større utfordring, men jeg kan ikke se noe annet enn at et forbud er en nødvendig del av løsningen, fortsetter hun.

– Vi må huske at stater representerer folk, og folk ønsker ikke atomvåpen. Jeg tror ikke atomstatene på sikt vil være immune mot et krav blant folk om at vi må gjøre en reell fremgang i nedrustningsarbeidet, fortsetter hun.

Hun minner om at atomvåpen utgjør en fare på flere vis.

– Vi må ikke glemme at atomvåpen i dag kan være gjenstand for hackerangrep, cyberangrep og menneskelige feil og prøvesprenginger som kan skade oss selv om ikke våpnene brukes i en konflikt, sier hun.

