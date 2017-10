Nobelprisen blåser friskt liv i den norske atomvåpendebatten

innenriks

– Dette er en pris som i utgangspunktet kommer ubeleilig for regjeringen, for den viser hvilken pinlig posisjon Norge har tatt internasjonalt ved altså å motarbeide et forbud i FN. Det øker presset på atomvaktene, men det øker også presset på Norges regjering og på Stortinget, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Han sier at SV allerede tirsdag vil legge fram et forslag om at Norge skifter side og signerer FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen.

Solberg avviser snuoperasjon

Statsminister Erna Solberg (H) gjør det klart at hun ikke kommer til å gå med på dette.

– Norge deler ambisjonen og ønsket om en verden fri for atomvåpen. Men det er også sånn at Norge ikke kommer til å undertegne avtalen gjort i FN. Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sier Solberg.

Hun sier arbeidet må skje innenfor ikkespredningsavtalen hvor de fem store landene med størst kjernefysisk kapasitet er deltakere.

– Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.

Grande: – Nesten litt rørt

Venstre-leder Trine Skei Grande støtter i likhet med Lysbakken og SV opp om et internasjonalt atomvåpenforbud.

– Jeg kjente at jeg nesten ble litt rørt. Dette er en kjempeviktig og riktig pris. Den kommer også på et riktig tidspunkt, hvor dette initiativet virkelig trenger den hjelpen og støtten, sier Grande til NRK.

Hun håper at prisen vil påvirke både Høyre og Arbeiderpartiet, slik at de går sammen med Venstre og andre partier i kampen for et atomvåpenforbud.

– Jeg håper at dette øker presset, også i norsk politikk, og at det sørger for at vi får mye mer fokus på nedrustning og kampen mot atomvåpen, som er kjempeviktig i den tiden vi er i nå, sier Grande.

Støre: Regjeringen gjør ikke nok

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, kaller tildelingen til ICAN klok. Hans eget parti stilte seg heller ikke bak et atomvåpenforbud i FN, men Støre mener likevel at Arbeiderpartiet har en tydeligere politikk mot atomvåpen enn regjeringen.

– Arbeiderpartiet var i regjeringsposisjon med på å starte et humanitært initiativ mot atomvåpen, der vi blant annet i samarbeid med Det internasjonale Røde Kors (ICRC) trakk inn internasjonal humanitærrett som et viktig argument i arbeidet for en atomvåpenfri verden, sier Støre.

Han mener Norge ikke har vært en aktiv nok pådriver for atomnedrustning under Solberg-regjeringen.

– Solberg-regjeringen valgte å trekke Norge ut av lederrollen vi hadde i dette arbeidet, men stortingsflertallet har gitt klart uttrykk for at Norge skal jobbe aktivt for en verden uten atomvåpen. Her har Høyre-/Frp-regjeringen vært for passiv, og Arbeiderpartiet forventer nå en langt mer aktiv holdning fra Norges regjering, sier Ap-lederen.

