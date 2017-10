Robert Mood valgt til ny president i Norges Røde Kors

innenriks

– Jeg takker ydmykt for tilliten landsmøtet har gitt meg. Jeg vil bli Norges Røde Kors' president fordi jeg er overbevist om at frivillig innsats for å avdekke, hindre og lindre nød er noe av det fineste og viktigste vi har. Innsatsen de frivillige i Røde Kors legger ned, er viktig for å styrke lokalsamfunnene, sier den nyvalgte presidenten i en pressemelding.

– Jeg håper å bidra med erfaringene fra inn- og utland for å videreutvikle Norges Røde Kors og være en ambassadør for alle våre frivillige, fortsetter Mood, som fredag ble enstemmig valgt på organisasjonens landsmøte i Haugesund.

Mood ble generalinspektør for Hæren i 2005, før han tok flere profilerte internasjonale oppdrag. Han gikk av med pensjon som generalløytnant og sjef for Den norske militærmisjonen i Brussel (NATO).

I fjor fikk han Fritt Ords ærespris «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet».

Mood overtar vervet etter Sven Mollekleiv, som går av etter ni år som øverste leder.

