Avtagende bevegelse på Veslemannen

innenriks

Etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pøste på store mengder vann over fjellpartiet fredag økte hastigheten i det ustabile fjellet. Hastigheten nådde et maksimum fredag kveld, men har siden avtatt og er lørdag målt til å være om lag 10 centimeter i døgnet.

– I en kort periode i gå hadde vi hastigheter der oppe som tilsvarer 20 centimeter i døgnet, men så roet det seg ned igjen. Det er aktivitet der oppe, men det er ganske tørt der nå, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE på en pressekonferanse lørdag morgen.

Det har vært flere steinsprang, blant annet et som var ganske stort klokka 21.45 fredag kveld.

– Vi må vurdere situasjonen utover og se an hva vi skal gjøre, sier Blikra.

Rauma kommune evakuerte torsdag de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen. Ordfører Lars Olav Hustad (H) i Rauma sa det lørdag vil holdt et møte med geologene hvor en skal vurdere den videre situasjonen.

– Men det er fortsatt faregrad rødt, sier ordføreren.

Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Etter at hastigheten til Veslemannen økte den sist uka, ble farenivået på tirsdag hevet fra gult til oransje, og torsdag kveld rødt farenivå.

(©NTB)