Fire til sykehus etter frontkollisjon i Gloppen

Politiet meldte om at ulykken skjedde klokken 2.02 natt til lørdag, på Twitter. Alle nødetatene rykket ut og alle fire i de to personbilene ble fraktet til sykehus i Førde. Føreren av den ene personbilen, en mann under 20 år, fikk førerkortet beslaglagt.

– Veien de kjørte på var veldig smal, men vi vet ikke mer enn at bilene traff hverandre front mot front, sier operasjonsleder Kjetil Drange i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Alle fire i de to bilene var tenåringer.

– Vi kjenner ikke til tilstanden på de fire, men de var alle bevisste da de ble fraktet med ambulanse til Førde sentralsykehus, sier Drange.

