Fortsatt kritisk for mann etter skyteepisode i Oslo

– Det er fremdeles alvorlig for offeret, og politiet jobber for fullt med etterforskningen. Det vil komme flere opplysninger om hva vi jobber med i løpet av dagen, sier lederen for enheten for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, til NTB.

Politiet uttalte kort tid etter skyteepisoden natt til lørdag at det dreide seg om en konflikt i et kjent kriminelt miljø. Oppgjøret var ikke tilfeldig, og politiet var i de første timene etter skytingen opptatt av å berolige folk med at det ikke var snakk om en tilfeldig hendelse mot et vilkårlig offer.

Den skadde mannen er påført skuddskader i nakke- og hoderegionen. Både han og den som skal ha skutt, er menn i 20-30-årene.

Lørdag morgen opplyste politiet til NTB at de søker etter noen «aktuelle personer», men ville ikke si noe om de mulige gjerningsmennene ut over dette. Flere vitner skal ha sett flere personer løpe fra stedet i Dyretråkket på Holmlia. Politiet har i ettertid søkt på flere konkrete adresser.

Det ble først opplyst at det var snakk om to fornærmede, men i 0.30-tiden opplyste politiet at det kun var snakk om én.

– Det er én fornærmet. Den andre personen var på stedet og hadde fått blod på seg fra den fornærmede, sa operasjonsleder Rune Ullsand.

