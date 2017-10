Høyre helt avhengig av støtte for å få Thommessen valgt

innenriks

– Jeg håper jo på at vi har den støtten vi håper på fra Venstre, KrF og Frp. Jeg håper jo at alle står ved det de har sagt, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, til NTB.

Det finnes likevel en mulighet for at enkelte av disse politikerne vil stemme blankt, og det er duket for en skikkelig thriller-votering.

På spørsmål om han kan være helt sikker på at alle Høyres representanter vil stemme for nåværende stortingspresident Thommessen i den hemmelige voteringen svarer han:

– Det forutsetter jeg, det skulle bare mangle. Vi har behandlet dette i gruppemøtet og har en enstemmig beslutning om det.

Ap med egen kandidat

Stortingspresidenten velges som regel hvert år med overveldende flertall, men Thommessen risikerer å sikre seg posisjonen med et historisk svakt mandat.

– Vi ville normalt stille oss bak kandidaten som har flertall. Men i lys av den vedvarende sterke kritikken av Thommessen, fremmer vi Eva Kristin Hansen. Det er Høyres ansvar når Høyre valgte ikke å fremme en samlende kandidat, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten fredag.

SV, Sp, MDG og Rødt har alle uttalt at de støtter Aps kandidat.

Hansen har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 2005, og tar fatt på sin tredje periode som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Skarp kritikk

En av Thommesens skarpeste kritikere, Michael Tetzschner (H), opplyste torsdag at han har fått innvilget velferdspermisjon og dermed ikke vil stemme over partifellens skjebne på lørdag.

Årsaken til den generelle misnøyen med Thommesen er blant annet hans håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.

– En statsråd som hadde opptrådt slik – med gale opplysninger til Stortinget i plenum – hadde måttet gå av, har Tetzchner tidligere uttalt til DN.

Høyre valgte tidligere denne uken å slå ring om Thommessen og nominere ham til en ny periode som stortingspresident til tross for den omfattende kritikken.

(©NTB)