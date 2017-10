Klassekampen: Amerikanske soldater i Norge er kommet for å bli

innenriks

Klassekampen har fått innsyn dokumentene ved å ta i bruk den amerikanske offentlighetsloven Freedom of Information Act.

I et dokument fra september 2016 skriver amerikanerne at de vil «etablere en vedvarende roterende tilstedeværelse på Værnes». En drøy måned senere bekreftet forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at soldatene var på vei.

– Prøveordningen innebærer at de amerikanske styrkene roterer, og det er ikke snakk om en fast base for amerikanske styrker i Norge eller etablering av en amerikansk base i Norge, opplyste Søreide.

Men i dokumentet kommer det ifølge avisen fram at amerikanerne planlegger å bygge fire ulike bygg for vedlikehold og lagring av drivstoff på Værnes.

Amerikanerne vil også bygge en kaserne, et bygg for kommando- og kontrollsystemer, samt tre hangarer for henholdsvis kampflyene F-35, helikopteret MV-22 og transportflyet C-130. Disse byggene er lokalisert til et ukjent sted i Norge og skal settes opp i perioden fram mot 2021.

Likevel har regjeringen det siste året konsekvent avvist at de amerikanske soldatene utgjør et brudd på norsk basepolitikk, skriver Klassekampen.

