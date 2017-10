Mann kjørt til sykehus med trolige skuddskader

innenriks

– Mannen er kjørt til Ullevål med trolige skuddskader i hodet. Han er bevisst, sier Rune Ullsand, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til NTB.

Det ble først opplyst om at det var snakk om to fornærmede, men i 00.30-tiden opplyser operasjonslederen at det kun er snakk om én.

– Det er én fornærmet. Den andre personen var på stedet og hadde fått blod på seg fra den fornærmede, sier Ullsand.

Til VG sier han det dreier seg om skuddskade i nakke- og hoderegionen, og at politiet har fått inn flere meldinger fra folk som har hørt smell og mulige skudd.

Operasjonsleder sier det skal være snakk om en slåsskamp, at gjenstander er blitt brukt og at politiet leter etter flere gjerningsmenn.

– Vi leter med hunder og helikopter i området. Vi søker også på aktuelle adresser, og kriminalvakta er på åstedet. Det blir sikret spor og vi avhører vitner, sier Ullsand.

Flere vitner skal ha sett noen dra fra stedet.

Politiet meldte om hendelsen som fant sted i Dyretråkket på Holmlia på Twitter ved midnatt.

(©NTB)