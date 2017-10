Mann siktet for drapsforsøk etter påkjørsel i Oslo

innenriks

– Vi har kontroll på sjåføren, og saken etterforskes som drapsforsøk. Det står etter forholdene bra til med kvinnen, sier Grete Lien Metlid, som er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til VG.

Hun sier til avisen at sjåføren er siktet og er under medisinsk oppfølging. Videre sier hun at det er en relasjon mellom sjåføren og den påkjørte kvinnen, og at det ikke var tilfeldig at hun ble påkjørt. Det var flere vitner til hendelsen, ifølge Metlid.

Et vitne sier til VG at hendelsen fant sted omtrent klokken 9.45 lørdag formiddag.

(©NTB)