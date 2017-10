Mann tiltalt for voldtekt på åpen gate i Oslo

innenriks

Den grove hendelsen skjedde natt til torsdag 12. mai i fjor. Like ved Strandgata, som går mellom Oslo Børs og Oslo sentralstasjon, skal 39-åringen ha tatt tak i den fornærmede kvinnen og beordret henne til å kle av seg. Mens han holdt henne fast, skal mannen så ha gjennomført et samleie med henne før han la kvinnen i bakken og satte seg oppå henne.

Mannen er også tiltalt for å ha forsøkt å voldta to andre kvinner, men begge gangene ble forsøkene avbrutt fordi andre kom til og jaget ham vekk. Det første forsøket skjedde i slutten av juli 2016 da han inne i et lokale på Bjerke i Oslo fulgte etter en kvinne inn på toalettet. Han skal ha slått henne slik at hun begynte å gråte.

– Han lyktes ikke i å gjennomføre samleie idet B gjorde motstand og ropte på hjelp slik at NN kom henne til unnsetning, heter det i tiltalen.

Klokken 3.05 natt til fredag 2. september i fjor skal mannen ha forsøkt å overfalle en kvinne på åpen gate på Frogner i Oslo. Han tok selv av seg klærne og la seg oppå kvinnen og forsøkte å gjennomføre samleie.

– Alt mens hun gjorde den motstanden hun kunne og ropte etter hjelp. Forsøket ble avbrutt idet en mann kom til og jaget ham vekk, står det i tiltalen fra statsadvokaten.

Det er satt av fem dager til behandling av saken i retten. Den tiltalte 39-åringen forsvares av advokat Øyvind Bergøy Pedersen. Strafferammen for de påtalte forholdene er fengsel i inntil 15 år.

(©NTB)