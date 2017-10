Elleve til sykehus etter brann i boligblokk på Romerike

innenriks

Ingen personer ble alvorlig skadd, opplyser politiet på Romerike.

Først ble det meldt at åtte personer ble sendt til sykehus, men tallet ble senere oppjustert til elleve. Politiet jobber med å skaffe en oversikt over skadene i blokka.

– 15 personer har per nå behov for et midlertidig sted å bo etter brannen, men vi regner med at dette tallet vil stige, sier operasjonsleder Per Stenslet hos politiet på Romerike til NTB.

Flere må belage seg på at det kan ta tid før de får flytte hjem igjen.

– Det ser ut som beboerne til og med sjette etasje kan flytte tilbake nå ganske snart, men fra sjuende og oppover er det tvilsomt, sier Stenslet.

Åpne flammer

Brannvesenet meldte om brannen i sjuende etasje i blokka på Løvenstadtorget i Rælingen klokka 13.19 søndag. Brannmannskaper fra flere stasjoner på Nedre Romerike og med forsterkninger fra Oslo brann- og redningsetat rykket ut til stedet.

Klokka 13.38 meldte politiet at brannen var slukket, men at mye røyk gjorde at evakueringen av beboere ble opprettholdt. Alle beboere fra sjette etasje og oppover ble evakuert.

Det var åpne flammer i blokka som har ti etasjer. Det har brent i leiligheter både i sjette og sjuende etasje.

Hørte skrik

Kommunens kriseteam ble etablert som følge av brannen, opplyser Rælingen-ordfører Øivind Sand (Ap) til Romerikes Blad. Ordføreren bor selv like ved blokka som brant.

– Jeg hørte skrik helt hjem, og det var fælt å komme hit og se en mor med et barn som sto i et vindu og ropte på hjelp, sier han til avisen.

