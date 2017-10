Fastboende og hyttegjester isolert i Snillfjord

innenriks

I Leirvika har hele veien rast ut, og rundt 50–60 fastboende er blitt veiløse, skriver Adresseavisen.

Stedet er også et populært hytteområde, men politiet hadde søndag ettermiddag ikke oversikt over hvor mange hyttegjester som er isolert.

– Vi må vurdere om de kan være igjen der de er, eller hva vi skal gjøre for å få dem ut, sier ordfører John Lernes til NRK.

Politiet og Vegtrafikksentralen fikk melding om raset på den gruslagte fylkesveien i 8.30-tiden søndag.

Fylkesveien er stengt på tre steder, og i Leirvika har flomvannet gravd ut et hull som er 6 meter dypt og 12 meter bredt. Mesta var på stedet søndag ettermiddag for å fylle på med steinmasser, men det er uvisst hvor lang tid det vil ta før veien kan åpne igjen.

– Det er mest usikkerhet rundt Djupå bru. Fundamentet består av kampesteiner, og disse er i ferd med å bli vasket ut. Det betyr at brua mister bæreevnen. Her kan det være at vi må etablere en beredskapsbru, sier trafikkoperatør Magnus Storrø ved Vegtrafikksentralen til Adresseavisen.

Politiet og kommunen har satt i verk beredskap som skal sørge for at folk kan komme seg fram dersom det oppstår en nødssituasjon.

(©NTB)