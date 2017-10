Holmlia-siktet erkjenner ikke straffskyld

innenriks

To unge menn ble lørdag pågrepet og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk etter at en 21 år gammel mann ble skutt og påført alvorlige skader i hodet og halsen utenfor en butikk på Holmlia i Oslo sent fredag kveld.

Tor Even Gjendem er oppnevnt som forsvarer for en av de to siktede. Han opplyser til NTB at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han har vært i avhør i kveld og forklart seg om sine bevegelser fredag, sa Gjendem søndag kveld.

Advokat Marius Dietrichson er forsvarer for den andre siktede. Han har ikke besvart NTBs henvendelser.

Tilknyttet kriminelt miljø

De to pågrepne vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling mandag, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid, som leder felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Hun forteller at de ennå ikke har fullstendig oversikt over hendelsesforløpet.

– Vi kan ikke uttale oss om motiv eller lignende. Det er fortsatt mye etterforskning som gjenstår, sier hun til NTB.

Politiet har vært tydelige på at skyteepisoden kan knyttes til ett bestemt kriminelt miljø og har rettet etterforskningen inn mot dette. Metlid utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser.

– Vi jobber fortsatt i samme miljø, ett kriminelt miljø, sier Metlid.

Flere avhør

Flere personer skal ha vært vitner til det som skjedde utenfor SPAR-butikken på Holmlia i 23.45-tiden fredag.

– Det pågår mange avhør i saken nå, sa Metlid søndag ettermiddag.

Tilstanden til den skadde 21-åringen betegner hun fortsatt som alvorlig.

(©NTB)