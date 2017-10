Politiet utvider tiltalen i Paul Simmons-saken

innenriks

Ifølge tiltalen skal en av mennene – alene eller sammen med kameraten – ha forledet eller tvunget Simmons til å innta heroin under en fest på et hotellrom i Oslo. Deretter skal musikeren ha blitt nedkjølt med vann i minst to timer, det medførte hjertestans og sirkulasjonssvikt. Han ble erklært død to dager senere.

Påtalemyndigheten mener drapet var knyttet til et svindelforsøk.

Nå er tiltalen utvidet, melder VG. Ifølge avisen mener politiet de kan bevise at de to mennene, som begge er i 30-årene, forledet Simmons til å overføre 766.000 kroner til dem. Dette skal de ha gjort ved å utgi seg for å være hans forretningspartnere.

Drapsforsøk

De er også tiltalt for drapsforsøk. Knapt en måned etter Simmons dødsfall, i mars 2015, skal de tiltalte ha forsøkt å drepe en mann ved å forlede ham til å innta Xanor og Rivotril for så å kjøle ham ned.

De skal også ha forsøkt å rane manen for 500.000 kroner, men politiet fikk stoppet det hele, skriver VG.

Stiller seg uforstående

Den ene mannen nekter straffskyld på alle punkter, opplyser hans forsvarer Hans Olav Bytingsvik. Ifølge avisen soner han for øyeblikket fengselsstraff for en tidligere dom og er også tiltalt for en voldtekt.

Den andre mannen stiller seg uforstående til drapstiltalen, men erkjenner imidlertid de faktiske forholdene til de øvrige tiltalepunktene. Det opplyser hans forsvarer Benedict de Vibe. Han ble fredag varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett, etter å ha sonet ferdig for et tidligere straffbart forhold.

