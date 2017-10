32-åring fengslet i fire uker etter påkjørsel 

innenriks

Hendelsen skjedde på Torshov i Oslo lørdag formiddag. Mandag ble mannen framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Av fengslingskjennelsen går det fram at mannen har forklart at han tok feil av gasspedalen og bremsen og at han ikke visste at han hadde kjørt på noen. Dette fester retten ikke lit til.

– Basert på forklaringene om siktedes kjøremønster, finner retten at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har hatt forsett om å kjøre på fornærmede og dermed drepe henne, heter det i kjennelsen.

Kvinnen ble alvorlig skadd i hendelsen, men skadene er ikke blitt betegnet som livstruende.

Retten mener at det er fare for gjentakelse dersom mannen ikke blir holdt fengslet og har derfor gått med på påtalemyndighetens krav om fire ukers varetektsfengsling.

Mannen er ved flere tidligere anledninger dømt for vold, også mot kvinnen han nå er siktet for å ha forsøkt å drepe. Ifølge en dom fra 2012 hadde mannen har utøvd gjentatt og langvarig vold og trusler mot kvinnen.

– Når det gjelder forholdene han nå er siktet for, viser siktedes handlingsmønster en eskalering etter at forholdet tok slutt for en uke siden. Han har først spionert på og forfulgt fornærmede og fraranet henne mobiltelefonen, for deretter å ha kjørt henne ned påfølgende dag. Retten legger også noe vekt på at siktedes brødre har tatt kontakt med fornærmedes nye kjæreste/venn og kommet med det som etter rettens syn må oppfattes som indirekte trusler, skriver tingretten.

