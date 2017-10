Fem nye organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd

innenriks

Ifølge NRK er det følgende organisasjoner som melder seg ut i kjølvannet av at regjeringen kutter statsstøtten til Islamsk Råd: Bediuzzeman Camli, Center Rahma, Peshava Tro og Kultursenter, Islamic Cultural Centre Norway og al-Khidmat.

Regjeringen opplyste mandag morgen at de vil kutte statsstøtten til IRN. Avgjørelsen ble blant annet begrunnet med at de ikke lenger har tillit til organisasjonen.

I slutten av september ble det klart at fem andre organisasjoner meldte seg ut fordi de var bekymret for retningen IRN hadde tatt. Til sammen har de rundt 20.000 medlemmer. Forrige måned kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN.

