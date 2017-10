innenriks

– Men jeg er litt lei meg for at utdanning ikke hadde en sterkere rolle, sier hun til NTB, og viser at utdanning er viktig for å takle framtidens utfordringer for Norge.

Hun mener talen var god og pekte på de viktige utfordringene Norge står overfor, også behovet for en bærekraftig velferdsstat.

– Det er nettopp disse forventningene Venstre har, om at Norge må endre velferdsstaten om den skal være bærekraftig. Sånn sett imøtekommer regjeringen forventningene våre, sier Grande.

