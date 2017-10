Hareide mener et bærekraftig velferdssamfunn må satse på barna

innenriks

"Et bærekraftig velferdssamfunn» blir overskriften på regjeringens arbeid kommende år, heter det i trontalen som kongen leste opp ved åpningen av Stortinget mandag.

– Jeg håper ikke det er et nytt perspektiv, sier Hareide i en kommentar til NTB.

– For KrF er noe av det viktigste de investeringene vi trenger vi gjør for at vi skal ha en bærekraftighet fremover. Det ligger til grunn blant annet for at vi ønsker flere lærere for å hjelpe de mest sårbare barna, sier han. Han nevner også støtte til voldsutsatte barn.

Hareide roser regjeringen for å modernisere formen på trontalen, slik at den blir interessant å høre på.

– Men jeg fikk ikke med meg så mange nyheter, kommenterer han.

Spesielt etterlyser han «viktige verdiperspektiver» og tro og religionens plass i samfunnet, inkludert finansiering av trossamfunn.

