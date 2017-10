Over for Ubers hovedtjeneste i Norge

innenriks

Skyssformidleren Uber opplyste mandag at de setter sin viktigste tjeneste Uber Pop på pause på ubestemt tid i Norge fra slutten av oktober. Limousintjenesten og storbiltjenesten blir værende.

– Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert. Det har vi sagt lenge, sier sjef for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen, til NTB.

Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket som regulerer antall drosjeløyver. Fristen er 27. oktober – tre dager senere trer Uber-pausen i kraft.

Solvik-Olsen: Må forholde seg til reglene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke svare på om regjeringen vil gå inn for å myke opp regelverket.

– Alle aktører som skal tilby drosjetjenester er nødt til å forholde seg til gjeldende regulering og regelverk. Uber blir i dag likebehandlet med de øvrige aktørene i markedet, sier han.

I sin kommentar til nyheten framhever han i stedet at drosjenæringen er viktig for å sikre et godt transporttilbud, og viser til at drosjene også utfører viktige oppgaver som skolekjøring, pasientkjøring og TT-transport.

– I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, sier Solvik- Olsen.

Utålmodig

ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse. Kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke understreker at saken ikke handler om Uber som sådan, men om å få til en velfungerende regulering som er i tråd med EØS-reglene.

– ESA krever for øvrig ikke at Norge skroter løyveordningen, men vi har bedt Norge sikre etableringsfrihet i drosjemarkedet gjennom objektive, ikke-diskriminerende løyvevilkår – noe som også gagner forbrukerne. Nå venter vi på svar fra norske myndigheter, sier hun.

Samferdselsdepartementet skulle egentlig komme med en beslutning tidligere i sommer, men har gjentatte ganger utsatt svarfristen, ifølge E24.

Endresen vedgår at Uber er utålmodige etter å få fortgang i prosessen, og sier at selskapet med pause-meldingen ønsker å understreke alvoret for Samferdselsdepartementet

-Presser regjeringen

Norges Taxiforbund anklager Uber for å drive spill for galleriet og for å presse regjeringen når den skal gi sitt svar til ESA.

– At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier styreleder Øystein Trevland.

Han tror regjeringen vil ha gode argumenter fordi ESA ikke har sagt noe om løyver, og han mener at det dermed ikke vil være noen åpning som gjør at Uber kan komme tilbake.

Men Uber sier det er antallsbegrensningen som er avgjørende, ikke løyver i seg selv.

– For Ubers del er det ikke noe problem om de som skal kjøre skal ha en eller annen form for løyve. Såfremt løyvet ikke er for problematisk å skaffe, eller at det er et unødvendig hinder, sier Endresen.

– Bot ikke avgjørende

Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven ved å ha drevet persontransport uten nødvendig løyve. Uber nektet å vedta boten, og saken vil dermed bli avgjort i rettsvesenet.

Endresen avviser at boten har noe å gjøre med beslutningen om å trekke seg ut.

– Det er ikke noen direkte forbindelse der. Vi mener regelverket er uklart, det er også grunnen til at vi valgte å ikke vedta forelegget, sier han.

(©NTB)