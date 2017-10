Regjeringen satser på nordisk og europeisk samarbeid om sikkerhet

innenriks

I talen, som kong Harald leste under den høytidelige åpningen av Stortinget mandag, sier imidlertid regjeringen at NATO og forholdet til USA forblir bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk.

Regjeringen påpeker at det er lang tradisjon for kontinuitet og bred enighet om verdiene i sikkerhets- og utenrikspolitikken.

– Det endrede sikkerhetspolitiske landskapet krever at vi tar bevisste valg for å ivareta norske interesser. Regjeringen vil hegne om en verden tuftet på internasjonal rettsorden og sterke institusjoner, heter det i trontalen.

Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester.

