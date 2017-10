Strømtrøbbel ved Lysaker hele kvelden 

innenriks

– Arbeidet kommer til å vare ut kvelden, men vi håper å kunne åpne for delvis trafikk etter en times tid, sier pressekontakt Hilde Marie Braaten i Bane Nor til NTB i 19.30-tiden.

Da hadde arbeidet med å få hengt kjøreledningen på strekningen opp igjen akkurat begynt.

Tre timer senere var situasjonen fortsatt ikke helt løst, men Bane Nor opplyste da at to spor på Drammenbanen var delvis åpnet for trafikk igjen. Reparasjonen pågikk fortsatt over spor fire.

Ledningen falt ned ved Lysaker og forårsaket en lang rekke innstilte togavganger. Folk som kom seg med et tog, måtte tåle store forsinkelser.

Denne situasjonen kommer til å vedvare ut døgnet, ifølge Braaten.

– Men vi jobber jo for at alt skal være løst til tirsdag morgen.

Feilen berører også Flytoget, som opplyser til sine passasjerer at det har oppstått en feil med strømtilførselen. Flytogtrafikken mellom Oslo S og Oslo lufthavn på Gardermoen går som normalt.

– Se reiseplanleggeren for nærmere informasjon rundt din avgang, heter det.

NSB organiserer busstransport mellom Skøyen og Sandvika, og mellom Skøyen og Drammen. Folk kan også benytte Ruters tilbud med NSB-billett.

