Aktor ber om ti års forvaring for overgrepstiltalt barnehageansatt

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta omtalte i Bergen tingrett den tiltalte 33-åringen som pedofil og sa at han hadde en målrettet tilnærming til barna han er tiltalt for å ha forgrepet seg på.

– Våren 2016 tok dette av. Han forgrep seg på det ene barnet etter det neste. Han hadde totalt mangel på impulskontroll og styring av sine seksualdrifter, sa aktor ifølge Bergensavisen.

Krenket

Sylta omtalte de påtalte forholdene som massive tillitsbrudd overfor barna og foreldrene deres. Også mannens kolleger, som arbeider for å gi barn trygghet og omsorg, var krenket av den tiltaltes handlinger, mente aktor.

33-åringen har erkjent å ha begått 22 overgrep mot fem gutter, men har nektet for seksuelle handlinger mot to andre gutter.

Aktor mente forvaringsstraffen bør ha en minstetid på seks og et halvt år.

Foreldres verste mareritt

– Jeg er ikke i tvil om at det foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare. Det er ikke tilstrekkelig med ordinær fengselsstraff, sier Sylta.

Bistandsadvokatene for ofrene la tirsdag ned påstander om oppreisningserstatning for de sju barna. Kravene varierer fra 50.000 og opp til 250.000 for hvert barna etter graden av hvordan de er berørt av overgriperens handlinger.

– Foreldre som sender barna sine i barnehagen tenker kanskje på om de vil trives, og om de vil ha noen å leke med. De sjekker kanskje lekestativene, om de er tilstrekkelig sikret. Ikke i sine verste mareritt kan foreldrene se for seg at de sender barna sine til en serieovergriper, sa bistandsadvokat Rolf Knudsen som representere fem av barna.

Manipulerte

Opprullingen av saken begynte da en fire år gammel gutt fortalte foreldrene om hva som skjedde med ham i barnehagen. I retten er det blitt kjent at mannen på ulike måter har manipulert ofrene for å holde overgrepene hemmelige. Noen fikk godterier, andre fikk spille på mobilen hans. Sylta sa i prosedyren at mens noen av barna ikke ville fortelle om overgrep, har andre vært opptatt av at den tiltalte kunne havne i fengsel.

-Tiltalte har pålagt barna taushet, mente aktor.

Statsadvokaten mente i utgangspunktet den tiltalte skulle vært idømt 13 års fengsel, dersom forvaring ikke hadde vært aktuelt. Siden mannen tilsto da han ble pågrepet, ville han fått uttelling for det, mente aktor, som derfor kom fram til at ti års fengsel ville ha vært en passende straff.

Mannen er erklært pedofil av de sakkyndige som har undersøkt ham. Det er også funnet overgrepsbilder med barn hos ham. Under rettssaken er det blitt kjent at han selv skal ha blitt utsatt for overgrep som barn.

(©NTB)