Google feirer Nansens fødselsdag

Nettbrukere som besøker søkemotoren, får tirsdag opp en Google-logo dekorert med en animasjon av den norske polarhelten og fredsprisvinneren – en såkalt Doodle.

– I dag feirer vi den legendariske eventyreren Fridtjof Nansen, som utforsket verdens ukjente territorier og pløyde ny mark som internasjonal humanitærarbeider, skriver Google i sin hyllest av Nansen.

Teknologigiganten opplyser at Nansen-doodle-en vises for nettbrukere i Nord-Amerika, Norge, Sverige, Russland, flere andre europeiske, afrikanske og asiatiske land – inkludert folkerike India.

Nansen ble født i Oslo i 10. oktober 1861. Han er kjent for å ha krysset Grønland på ski og for å ha ledet polarekspedisjonen med skuta Fram. Han fikk Nobels fredspris i 1921 for sin innsats for flyktninger og krigsfanger etter 1. verdenskrig.

– Gratulerer med 156-årsdagen, skriver Google.

