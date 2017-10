Kongelig glans over frivillighetsfeiring i Øvre Eiker

innenriks

Hver uke bidrar rundt 60 frivillige i korpset til at kommunens eldre og pleietrengende får en god og innholdsrik hverdag.

Leder Bjørg Andreassen har tidligere fått Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for frivilligheten i kommunen, og dermed falt det naturlig at kronprinsessen besøkte jubileumsmarkeringen på Eikertun Helsehus i Hokksund tirsdag formiddag.

Frivillighetskorpset har blant annet faste besøksdager på helsehus og omsorgsboliger i kommunen og et vidt spekter av aktiviteter som blant annet trim, høytlesning, sang, musikk, dans, vaffelsteking, grillfester og en egen turmarsj – Eikertun-marsjen.

Kronprinsesse Mette-Marit ble tatt imot av ordfører Ann Sire Fjerdingstad (H) og møtte både barn med flagg og blomster og tok seg tid til en prat med flere beboere på helsehuset.

