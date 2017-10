Mann i 30-årene alvorlig skadd under øvelse på ferje i Troms

innenriks

Pressevakt ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Per Christian Johansen, opplyser til Nordlys at en mann i 30-årene ankom sykehuset med helikopter klokka 10.30 tirsdag. Tilstanden hans er stabil, men mannen får behandling for en alvorlig skade.

Ifølge NRK skal ulykken ha skjedd under en øvelse om bord på båten Malangen.

Mannen og en arbeidskollega var i ferd med å gjennomføre en standardøvelse da redningsbåten de satt i, løsnet og falt flere meter i havet. Administrerende direktør Torkild Torkildsen sier til kanalen at Sjøfartsdirektoratet er varslet.

Torghatten Nord innstilte én avgang tirsdag ettermiddag på grunn av ulykken.

