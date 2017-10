Mer penger skal sikre jobb til utsatte grupper

innenriks

Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen Nav blant annet henter midler til ordningen Individuell jobbstøtte (IPS) fra, dobles fra 100 millioner til 200 millioner, melder Nettavisen.

IPS er ifølge Nav «en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.»

Pengene kommer gjennom en omdisponering av budsjettet.

– Individuell jobbstøtte har vist seg å være et vellykket prosjekt som hjelper folk med psykiske problemer og får dem inn i jobb. Jeg er opptatt av at vi bruker mer penger på det som virker, fremfor å bare bruke mer penger. Derfor gir vi Nav muligheten til å styrke innsatsen og sikrer at det blir en varig ordning, sier statsminister Erna Solberg (H).

Regjeringen fram statsbudsjettet for 2018 torsdag klokken 10.

