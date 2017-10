Muslimske menigheter i dialog om en ny paraplyorganisasjon

innenriks

Det ser sjefsimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina til NRK.

– Vi trenger en slags plattform, og det er noe vi kommer tilbake til, sier sjefsimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, Senaid Kobilica.

Mandag besluttet regjeringen seg for å kutte statsstøtten til paraplyorganisasjonen som har representert norske muslimer siden 1993.

Kobilica sier han ikke tror at Islamsk Råd kan gjenfinne den posisjonen som organisasjonen har hatt, og sier det er på tide at et nytt organ etableres og tar over plassen til IRN.

Nesten halvparten av medlemmene borte

–Vi muslimer er nødt til å ha dialog med våre samarbeidspartnere, med andre trossamfunn, med myndighetene og med storsamfunnet generelt. Det betyr at det bør komme et eller annet organ som er i stand til å representere norske muslimer på en langt bedre måte enn det IRN har klart å gjøre de siste fem årene, sier han.

Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er med sine rundt 9.400 medlemmer Norges største moské, og de er en av moskeene med til sammen 20.000 medlemmer som meldte seg ut av IRN i september.

Mandag ble det klart at ytterligere fem organisasjoner og trossamfunn med omkring 10.000 medlemmer melder seg ut. Dermed er nesten halvparten de 80.000 medlemmene organisasjonen hadde i vår borte.

Uten inntekter

Islamsk Råd står nå nesten uten inntekter etter at kjøttprodusenten Nortura har varslet at de avslutter sitt halalsertifiseringssamarbeid med IRN fra årsskiftet. Inntektene fra Nortura har vært viktigere enn statsstøtten.

Nortura produserer rundt 1.400 tonn halalkjøtt årlig, og IRN har fått én krone per kilo kjøtt de sertifiserer. Det vil si at rådet mister om lag 1,4 millioner kroner i inntekter. Den årlige statsstøtten har vært på 1,3 millioner kroner.

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge, sier tirsdag til Aftenposten at han ikke har planer om å trekke seg.

– Mitt engasjement er i IRN. Det er organisasjonen som ansetter og har mandat til å si opp ansatte, også generalsekretæren. Jeg kan ikke heve meg over det, sier Afsar.

