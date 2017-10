Politimann alvorlig skadd på skytefelt – Spesialenheten etterforsker

innenriks

Tjenestemannen måtte få livreddende førstehjelp av kollegaer før han i all hast ble brakt til sykehuset i Kristiansand. Han ble senere tirsdag fraktet til Ullevål sykehus for videre behandling, ifølge politimester Kirsten Lindeberg i Agders politidistrikt.

Tilstanden hans ble tirsdag kveld omtalt som «alvorlig, men stabil».

– Vi har akkurat kommet i gang med etterforskningen, og det er lite jeg kan gi av opplysninger nå. Vi kommer til å holde på ut dagen og i morgen, sier Helle Gulseth i Spesialenheten for politisaker til NTB.

Etterforskningen vil i første omgang konsentrere seg rundt avhør av vitner og kriminaltekniske undersøkelser på åstedet – skytebanen på Birkenes i Aust-Agder.

Ikke skutt

Verken det lokale politiet eller Spesialenheten vil gi detaljer om hva som skjedde på skytebanen. Det dreier seg ikke om et vådeskudd og Spesialenheten opplyser til NRK at det ikke foreligger opplysninger om at det var skytevåpen involvert i hendelsen.

Vitner har dessuten fortalt Fædrelandsvennen at de hørte et kraftig smell: – Det hørtes ut som eksplosiver, sier Håkon Flakk.

Gulseth vil ikke opplyse om skadene skyldes sprengstoff, men bekrefter overfor NTB at det er opprettet sak som blant annet omfatter uforsiktig omgang med sprengstoff.

– Vi har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver, sier hun.

– Ikke vådeskudd

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 10 tirsdag formiddag, ifølge politimester Lindeberg. Hun har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag kveld, men opplyser til Fædrelandsvennen at det var flere politifolk til stede ved øvingsarenaen da hendelsen fant sted.

– Dette var en ordinær treningsdag som alle våre politifolk har med jevne mellomrom, sier hun.

Ifølge TV 2 var det 16 polititjenestemenn og instruktører til stede da hendelsen fant sted. Lindeberg mener forholdene under politiets øvinger på feltet er trygge, men understreker at slike forhold også er noe Spesialenheten vil gå inn i.

Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.