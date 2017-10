Rekordbeslag av hasj i Bergen

innenriks

Rekordbeslaget ble gjort 5. september da tollerne stoppet en bil fra danskebåten, skriver Bergens Tidende.

En nederlandsk mann og kvinne på 68 og 75 år ble pågrepet da tollerne fant hele 100 kilo med hasj i bilen deres.

– Dette er uten tvil det største hasjbeslaget vi har hatt i Bergen, sier Åge Skår, seksjonssjef ved grensekontroll Bergen, til avisen.

Det var narkotikahunden Tara som snuste seg fram til hasjen som var forsøkt gjemt i bilens hulrom, opplyser Tollvesenet.

Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10–11 millioner kroner.

– Når det dreier seg om et så stort beslag, er det grunn til å tro at det er flere personer involvert både på leverandør- og etter mottakersiden, sier Christoffersen.

De to pågrepne er varetektsfengslet. Tirsdag formiddag møtte pensjonistene til bevisopptak i Bergen tingrett. Årsaken er at den 71 år gamle kvinnen ifølge sin forsvarer er alvorlig syk og beskrives som pleietrengende. Hun møtte opp i retten i rullestol. Bevisopptaket utføres derfor i tilfelle kvinnen er ute av stand til å møte i retten ved et senere tidspunkt.

Forsvarer advokat Bertil Chr. Hast Rønnestad sier til avisen at både han og politiet jobber for å få sendt kvinnen tilbake til Nederland for behandling der. Hun nekter seg skyldig og hevder at hun var ukjent med hva som var i bilen.

Paret har vært i Norge tre ganger i år, i april, juni og september.

