Riksadvokaten anker ikke dobbeltdrapsdom i Kristiansand

Han ble først dømt til forvaring for drapene på 48 år gamle Tone Ilebekk og 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan i desember i fjor, men det ble omgjort i lagmannsretten.

Guttens forsvarer ønsker ikke å svare på om de vil anke dommen inn for Høyesterett, melder TV 2. Fristen for å anke går ut ved midnatt tirsdag.

16-åringen ble i Kristiansand tingrett dømt til elleve års forvaring, med en minstetid på sju år og fire måneder, og ble dermed den andre mindreårige straffedømte noen gang som er idømt forvaringsstraff.

Gutten anket straffeutmålingen. Hans forsvarer argumenterte med at loven stiller krav om at det må foreligge «helt ekstraordinære omstendigheter» for at en mindreårig skal kunne dømmes til forvaringsstraff.

Lagmannsretten omgjorde dommen med knappest mulig flertall – fire av dommernes stemmer mot tre – til tross for at flertallet mente at knivdrapet på Hassan var svært brutalt, planlagt og tilsynelatende veloverveid. Lignende karakteristikker brukte retten om drapet på Ilebekk.

De etterlatte var svært kritisk til at lagmannsretten omgjorde dommen.

