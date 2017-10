Utdanningskomiteens leder reagerer på KrF-krav om lærernorm

innenriks

– Det er ikke uventet at KrF varsler forslag om bemanningsnorm, men min første tanke er at en regel slik KrF tar til orde for først og fremst vil sørge for flere lærere i sentrale strøk, hvor man i dag har gode skoleresultater, samtidig som andelen ukvalifiserte lærere trolig vil øke, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) til NTB.

Den nye lederen i utdannings- og forskningskomiteen legger til at det ikke nødvendigvis er beløpet, men prinsippet om bemanningsnorm han stiller spørsmål ved.

– Jeg tror lokale politikere og skoleledelse har bedre forutsetninger enn oss i Oslo til å avgjøre hvilke skoler man må styrke, og hvilke tiltak som må settes inn hvor. Derfor har vi i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre bevilget mye penger til økt lærertetthet på 1. til 4. trinn, og ser at det gir positiv effekt med nesten tusen flere årsverk på få år, legger Steffensen til.

KrFs finanspolitiske talsmann, nestleder Kjell Ingolf Ropstad, viser til at hans parti i forrige periode bidro til å sikre 1,3 milliarder kroner til flere lærere for de yngste.

– For oss er det veldig viktig at denne opptrappingen fortsetter, sa Ropstad nylig til NTB.

