Albanske brødre dømt til strenge fengselsstraffer for narkotikaforbrytelser

innenriks

De to albanske brødrene blir regnet som hovedmenn i den omfattende saken. Ifølge dommen fra Kristiansand tingrett sto de bak innførsel av 26,7 kilo amfetamin, 5,9 kilo kokain og 9,8 kilo hasj over svenskegrensen på Svinesund høsten 2016.

Samtidig drev brødrene to store cannabisplantasjer i Åseral og i Birkenes, skriver Fædrelandsvennen.

Den yngste av de to brødrene, en 28-åring, ble dømt til 13 års fengsel, mens storebroren på 31 år ble dømt til fengsel i 12 år.

Flere andre personer er også dømt i det samme sakskomplekset. 28-åringens 25 år gamle norskalbanske kone er dømt til fem års fengsel for medvirkning, og til sammen er paret dømt til inndragelse av 643.231 kroner i utbytte fra narkotikahandel.

En albansk 38-åring fikk ni års fengsel for rollen som kurer under innførselen av narkotikaen. I tillegg er en makedonsk lastebilsjåfør på 36 år dømt til tre år og seks måneders fengsel for innførsel av 42,4 kilo marihuana.

To albanere på 39 og 20 år ble dømt til henholdsvis fire og et halvt år og tre og et halvt år for å ha hatt ansvaret for hver av de to cannabisplantasjene.

